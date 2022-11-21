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Минтранс и Минздрав разработали проект взаимодействия при ликвидации последствий ДТП

Елизавета Потейчук
19:12 21.11.2022
В частности, Минтранс будет обеспечивать «возобновление бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов».
Минтранс и Минздрав разработали проект взаимодействия при ликвидации последствий ДТП
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Министерство здравоохранения и Министерство транспорта России разработали проект межведомственного регламента взаимодействия при ликвидации последствий аварий. Одна из основных целей регламента - повышение оперативности и эффективности реагирования на автомобильные аварии.

«Проектом приказа предусматривается утверждение регламента взаимодействия заинтересованных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий определяющего цели, задачи и функции субъектов взаимодействия. В проектируемом регламенте урегулированы действия должностных лиц субъектов взаимодействия при ликвидации последствий ДТП, организация и проведение аварийно-спасательных работ на месте ДТП, а также организация взаимодействия при ликвидации последствий ДТП», - говорится в тексте пояснительной записки к проекту, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, Минтранс будет обеспечивать «возобновление бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов», а также восстанавливать поврежденные в ходе ДТП элементы дорожной инфраструктуры. Миндзрав же, согласно приказу, призван «привлекать ближайших к месту происшествия необходимых сил и средств (в том числе службы медицины катастроф) для эвакуации пострадавших с места ДТП и оказания им в полном объеме медицинской помощи».

Ранее в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 14 человек. Всего в транспортном средстве находилось 36 человек.

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