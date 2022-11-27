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В Минобороны сообщили о перехвате снаряда Excalibur в Сумской области

14:38 27.11.2022
Также в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские средства противовоздушной обороны перехватили в небе на Сумской областью управляемый артиллерийский снаряд Excalibur производства США. Об этом сообщили на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд "Excalibur"», - заявил Конашенков.

Также в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов для украинской РСЗО HIMARS. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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