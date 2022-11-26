Армия МО РФ: в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов HIMARS Также в Харьковской области были уничтожены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град». © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Российские Вооруженные силы в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов для украинской РСЗО HIMARS. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», - заявил Конашенков. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Ранее ВС РФ ударом по украинскому складу вооружения уничтожили 120 реактивных снарядов HIMARS в ДНР. Кроме того, удалось уничтожить 250 снарядов РСЗО «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика