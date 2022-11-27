МО РФ: на Донецком направлении отражены атаки ВСУ в районах четырех населенных пунктов
В ходе специальной военной операции по защите Донбасса российские военнослужащие отразили контратаку украинских националистов в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск на Донецком направлении. Об этом на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов», - добавил он.
Вместе с тем ВС РФ в районе Часового Яра ударом выскоточного оружия уничтожили до 100 иностранных наемников.
Ранее российское военное ведомство показало, как работают экипажи истребителей МиГ-31 в зоне СВО. Истребители прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.