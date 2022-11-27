Армия Армия Армия

МО РФ: на Донецком направлении отражены атаки ВСУ в районах четырех населенных пунктов

14:35 27.11.2022
По данным Минобороны РФ, в частности, было уничтожено до 70 украинских боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

В ходе специальной военной операции по защите Донбасса российские военнослужащие отразили контратаку украинских националистов в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск на Донецком направлении. Об этом на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов», - добавил он.

Вместе с тем ВС РФ в районе Часового Яра ударом выскоточного оружия уничтожили до 100 иностранных наемников.

Ранее российское военное ведомство показало, как работают экипажи истребителей МиГ-31 в зоне СВО. Истребители прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:37 В стране и мире
МИД РФ: визит Лаврова в Минск перенесен в связи со смертью Макея
10:02 В стране и мире
Российские суды впервые рассмотрят дела в отношении физлиц-иноагентов
09:03 В стране и мире
Решение о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев примут в начале декабря
08:40 Армия
Видео
Дети школ-интернатов Запорожья получили гуманитарную помощь из регионов РФ
05:13 Армия
Видео
«Прикрывали отход, кто-то должен был остаться»: освобожденные из плена рассказали о последнем бое
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.