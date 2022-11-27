МО РФ: на Донецком направлении отражены атаки ВСУ в районах четырех населенных пунктов

По данным Минобороны РФ, в частности, было уничтожено до 70 украинских боевиков.

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В ходе специальной военной операции по защите Донбасса российские военнослужащие отразили контратаку украинских националистов в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск на Донецком направлении. Об этом на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов», - добавил он.

Вместе с тем ВС РФ в районе Часового Яра ударом выскоточного оружия уничтожили до 100 иностранных наемников.

Ранее российское военное ведомство показало, как работают экипажи истребителей МиГ-31 в зоне СВО. Истребители прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.