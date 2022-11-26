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ВС РФ уничтожили до 70-ти украинских националистов при попытке контратаки ВСУ на Донецком направлении

14:19 26.11.2022
Согласно заявлению МО РФ, решительными действиями российских войск отражены контратаки украинских боевиков в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 70-ти украинских националистов при попытке контратаки на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины», - заявил официальный представитель МО РФ.

В Минобороны России добавили, что на Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», - заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, как сообщили в МО РФ, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении польских наемников высокоточным оружием в Харьковской области. В результате ударов ВКС России уничтожены до 200 боевиков, заявили в Минобороны.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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