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Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказал о попытках беспилотников НАТО проникнуть на территорию региона. Он подчеркнул, что это было еще до начала специальной военной операции России на Украине.

В своем Telegram-канале он выложил видео выступления на Псковском международном медиафоруме, где и рассказал о попытках вторжения со стороны стран Североатлантического альянса. Ведерников подчеркнул, что сейчас ситуация еще больше обострилась.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», - сказал он в выступлении.

Ранее China Daily назвала НАТО «безмозглым зомби». По мнению китайского издания, именно расширение НАТО на восток спровоцировало украинский конфликт.