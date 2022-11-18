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China Daily назвала НАТО «безмозглым зомби»

Ян Брацкий
07:36 18.11.2022
По мнению китайского издания, именно расширение НАТО на восток спровоцировало украинский конфликт.
China Daily назвала НАТО «безмозглым зомби»
© Фото: Thomas Trutschel, imago-images.de, GlobalLookPress
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Политика Соединенных Штатов Америки превратила НАТО в «безмозглого и кровожадного зомби», который легко поддается манипуляциям. Об этом пишет China Daily. По мнению автора статьи, от Североатлантического альянса давно пора избавиться, как от пережитка холодной войны.

«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», - говорится в материале.

Как пишет издание, именно расширение альянса на восток послужило причиной украинского кризиса, поскольку руководство альянса проигнорировало озабоченности России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс не сможет выжить без врага и в поиске потенциального противника НАТО сегодня продвигается во все новые регионы, включая Азию. Кроме того, Грушко назвал безумцами сторонников идеи вступления Украины в НАТО. Как отметил дипломат, руководство блока забывает о принципах, согласно которым никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

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