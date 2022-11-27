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Карпин стал лучшим тренером ноября в РПЛ

Игнат Далакян
13:23 27.11.2022
После 17 туров РПЛ «Ростов» занял третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Карпин стал лучшим тренером ноября в РПЛ
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press
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Наставника «Ростова» Валерия Карпина признали лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как передает RT со ссылкой на пресс-службу РПЛ, выбор в пользу 53-летнего россиянина предопределило решение легенд лиги.

По мнению болельщиков лучшим тренером ноября стал наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

После 17 туров РПЛ «Ростов» занял третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее по собственному желанию покинул свой пост главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Команду из Казани он возглавлял с декабря 2019 года. Под его руководством футболисты заняли четвертое место в Российской премьер-лиге в сезоне 2020/21.

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