Спорт Карпин стал лучшим тренером ноября в РПЛ Игнат Далакян После 17 туров РПЛ «Ростов» занял третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. © Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press Читайте нас на: Наставника «Ростова» Валерия Карпина признали лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как передает RT со ссылкой на пресс-службу РПЛ, выбор в пользу 53-летнего россиянина предопределило решение легенд лиги. По мнению болельщиков лучшим тренером ноября стал наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. После 17 туров РПЛ «Ростов» занял третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Ранее по собственному желанию покинул свой пост главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Команду из Казани он возглавлял с декабря 2019 года. Под его руководством футболисты заняли четвертое место в Российской премьер-лиге в сезоне 2020/21. Экспертное мнение и аналитика