Спорт Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Ян Брацкий Леонид Слуцкий возглавил команду из Казани в декабре 2019 года, под его руководством футболисты заняли четвертое место в РПЛ в сезоне 2020/21. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба команды. «Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие», - говорится в официальном сообщении клуба. Руководство футбольного клуба «Рубин», в свою очередь, выразило благодарность Слуцкому за проделанную работу. Леонид Викторович возглавил казанцев в декабре 2019 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в Российской Премьер-лиге в сезоне 2020/21 года. Экспертное мнение и аналитика