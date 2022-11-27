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Психологическая полоса: морпехи БФ провели тренировку в Калининградской области

12:29 27.11.2022
Во время тренировки было применено около 150 единиц имитационных средств, включая взрывпакеты, дымы и разрывающиеся манекены в военной форме.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Хмелевка в Калининградской области с военнослужащими соединения морской пехоты Балтийского флота проведена тренировка на специальной психологической полосе препятствий. Министерство обороны России публикует кадры преодоления преград бойцами Вооруженных сил РФ.

Более 20 препятствий находятся на психологической полосе протяженностью свыше 500 метров. Это рвы с водой, разрушенные здания, подземные туннели и условно заминированные участки местности.

Боевая подготовка военнослужащих организована с учетом опыта проведения специальной военной операции.
Условия, в которых морские пехотинцы Балтийского флота преодолевали препятствия, были максимально приближены к боевым.

Во время тренировки было применено около 150 единиц имитационных средств, включая взрывпакеты, дымы и разрывающиеся манекены в военной форме. Военнослужащие преодолевали полосу попарно, боевыми двойками, осуществляя физическую и моральную поддержку друг друга.

На протяжении всего испытания на военнослужащих осуществлялось психологическое воздействие с помощью звуковещательной аппаратуры.

Занятия с морскими пехотинцами Балтийского флота проводятся постоянно, в любое время года, как в светлое, так и в темное время суток.

Ранее мы показывали кадры тренировки подразделений 155-й бригады морской пехоты в зоне специальной военной операции России на Украине. Тренировочный штурм позиций украинских националистов ведется по всем правилам городского боя, тщательно обследуется каждый дом и участок местности.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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