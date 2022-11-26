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Штурм здания: кадры боевых действий подразделений 155-й бригады морской пехоты в зоне СВО

10:33 26.11.2022
Штурм позиций украинских боевиков ведется по всем правилам городского боя, тщательно обследуется каждый дом, каждый участок местности.
Штурм здания: кадры боевых действий подразделений 155-й бригады морской пехоты в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Накануне празднования Дня морской пехоты, который по традиции отмечается 27 ноября, Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры боевой работы десантно-штурмовых подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота по освобождению от вооруженных формирований украинских националистов населенных пунктов на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Штурм позиций украинских боевиков, которые соорудили в окрестностях населенного пункта, ведется по всем правилам городского боя, тщательно обследуется каждый дом, каждый участок местности.

Совсем недавно подразделения 155-й бригады морской пехоты водрузили российский триколор над освобожденной от украинских националистов Павловкой.

Недалеко от передовой происходит пополнение боекомплекта, а на полигоне проводятся тренировки прибывшего личного состава, где тихоокеанские морпехи отрабатывают навыки того, что необходимо в реальном бою.

Ранее мы показывали, как выглядит полевой лагерь российских морпехов в зоне спецоперации. Российские военнослужащие успешно отражают атаки националистов в зоне СВО, при этом не спеша выдать свою позицию: у полевого лагеря морпехов очень хорошая маскировка.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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