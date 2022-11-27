МИД РФ: визит Лаврова в Минск перенесен в связи со смертью Макея

В МИД РФ добавили, что о новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно.

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Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, планировавшийся на 27-28 ноября, перенесен в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

«В связи с безвременной кончиной 26 ноября этого года министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября этого года», - говорится на сайте ведомства.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что о новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения о смерти главы МИД Белоруссии. В российском внешнеполитическом ведомстве оказались потрясены сообщением о смерти белорусского министра.