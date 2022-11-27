В РФ за сутки выявлено 5918 новых случаев COVID-19

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В Российской Федерации за сутки выявлены 5918 новых случаев заболевания коронавирусом, умер 51 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек», - передает РИА Новости сообщение.

Ранее в Китайской Народной Республике был поставлен новый исторический рекорд: коронавирусом были заражены свыше 35 тысяч жителей страны. Государственный комитет по вопросами гигиены и здравоохранения Китая отметил, что заражаемость COVID-19 примерно в 25 раз превысила показатель, который был зафиксирован 26 октября.