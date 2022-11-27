Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику на ЧМ-22 в Катаре

Лионель Месси уже в восьмой раз забивает мяч в ворота Мексики на чемпионатах мира.

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Аргентинская сборная по футболу выиграла у Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Матч состоялся на Национальном стадионе в Лусаиле и завершился со счетом 2:0, передает РИА Новости. Победу аргентинцам принесли точные удары Лионеля Месси (64-я минута) и Энцо Фернандеса (87-ая минута).

Лионель Месси уже в восьмой раз забивает мяч в ворота Мексики на чемпионатах мира. По этому показателю форвард «ПСЖ» сравнялся с Диего Марадоной.

В третьем туре Аргентина встретится с Польшей на стадионе «974» в Дохе, а сборная Мексики сыграет с Саудовской Аравией. Начало матчей ожидается 30 ноября в 22:00 по московскому времени.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) решила не наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за бутсы с флагом России. Футболист вышел в бутсах с флагами РФ и Камеруна на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против Швейцарии.