В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник Т-34

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Борьба с монументами советского времени на Украине продолжается. В городе Хмельницкий демонтировали памятник танку Т-34, установленный 55 лет назад. Его направили в музей, как сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", - пояснил глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, уникальный памятник должен стать музейным экспонатом и напоминать об «оккупационном прошлом». Ранее власти уточняли, что танк не будут демонтировать, так как он украинский, а не советский.

Монумент установили в честь воинских частей, освободивших Хмельницкий от немецких фашистов.

Не только Украина отличилась в борьбе против исторического прошлого. Рига активно начала сносить памятники, посвященные Великой Отечественной войне. На границе Латвии, России и Белоруссии снесли часть монумента «Курган дружбы».