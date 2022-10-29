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Латвийские власти снесли часть памятника «Курган дружбы» на границе с Россией и Белоруссией

Анастасия Бобылева
11:35 29.10.2022
«Курган дружбы» воздвигли в честь русских, белорусских и латвийских партизан в годы ВОВ.
© Видео: Всё будет Россия! , VK © Фото: Alex3036, Wikimedia
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На границе Латвии, России и Белоруссии снесли часть памятника «Курган дружбы». Была демонтирована латвийская часть монумента.

«Курган дружбы» возвели в 1959 году в честь русских, белорусских и латвийских партизан, сражающихся в Великой Отечественной войне. На нем было выбито послание беречь мир.

Для разрушения мемориальных плит использовали тяжелую технику. Латвийские власти пока не дали комментариев по поводу произошедшего.

Это далеко не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в Латвии начали демонтаж памятника защитникам от войск вермахта. Он был установлен в городе Лиепая в 1960 году.

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