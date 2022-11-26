«Мое оружие - гаечные ключи»: как специалисты-ремонтники работают с техникой из зоны СВО

Всего за время проведения спецоперации ремонтное отделение привело в порядок примерно 3000 единиц боевой техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), которые пополнились мобилизованными военнослужащими и выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Мобилизованные со специальностями автослесарь и автоэлектрик пополнили ремонтные подразделения ЦВО и выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники. После ремонта техника отправляется на испытания, а затем обратно на передовую.

«Основное оружие мое - это гаечные ключи, при помощи которых я занимаюсь ремонтом техники, в основном двигателями КамАЗов. На гражданке я занимался тем же самым, для меня ничего нового в работе. Все привычно» - поделился военнослужащий Михаил.

За время проведения СВО ремонтным подразделением было отремонтировано около 3000 единиц техники.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы мобилизованных военнослужащих в ремонтных подразделениях, которые выполняют круглосуточный ремонт техники в ходе СВО.

Ранее «Звезда» показала, как авиационные техники обслуживают самолеты в зоне спецоперации. Военнослужащие технико-эксплуатационных частей вносят неоценимый вклад в работу боевой авиации, технически обеспечивая боеспособность самолетов в воздухе.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов