Маск заявил, что готов поддержать Десантиса на предстоящих выборах в США
Губернатор Флориды Рон Десантис сам пока не заявлял о своих президентских амбициях.
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что готов поддержать кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году.
Как передает RT, Илон Маск утвердительно ответил на вопрос, поддержал бы он республиканца в 2024 году.
Сам губернатор Флориды при этом еще не заявлял о своих президентских амбициях.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп подал официальную заявку на выдвижение в президенты страны. Он отправил документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост государства на предстоящих выборах в 2024 году.