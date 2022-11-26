Десантникам в зоне спецоперации вручили Ордена Мужества и медали «За отвагу»
В зоне специальной военной операции России на Украине наградили десантников, которые проявляют героизм в ходе боевых действий.
Им вручили Ордена Мужества и медали «За отвагу», а также именные ножи от командующего Воздушно-десантными войсками.
В церемонии приняли участие губернатор Ставрополья и мэры Пятигорска и Невинномысска. Они поблагодарили воинов за доблесть, проявленную при выполнении поставленных задач, и пожелали скорейшего возвращения домой с победой.
Ранее замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили госнаграды экипажу катера, помогавшему в эвакуации херсонцев. Экипаж речного катера «Арарат», помогавший в эвакуации с правого берега Днепра, был удостоен ордена Мужества и медали «За спасение погибавших».
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов