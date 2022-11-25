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Кириенко и Сальдо вручили госнаграды РФ экипажу катера, помогавшему в эвакуации херсонцев

Марина Крижановская
23:44 25.11.2022
Экипаж речного катера «Арарат», помогавший в эвакуации с правого берега Днепра, удостоен ордена Мужества и медали «За спасение погибавших».
Кириенко и Сальдо вручили госнаграды РФ экипажу катера, помогавшему в эвакуации херсонцев
© Фото: ТРК "Звезда"
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Помогавший эвакуировать гражданских лиц в Херсонской области экипаж катера получил государственные награды России. В частности, члены экипажа речного катера «Арарат», эвакуировавшие мирное население с правого на левый берег Днепра, награждены за мужество и самоотверженность в экстремальной ситуации.

К наградам представлены капитан катера Владимир Куценко, групповой механик Олег Березюк. Оба они награждены орденом Мужества. Также отмечен матрос Роман Уваров - ему присудили медаль «За спасение погибавших».

Президент России Владимир Путин 18 ноября своим указом присудил наградить членов экипажа речного катера «Арарат». Госнаграды Российской Федерации им вручили замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.

Ранее механик-водитель БМП с позывным «Дизель» рассказал, за что получил медаль «За отвагу» в ходе спецоперации. По его словам, подразделение стягивало силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции, после чего по ним работала наша артиллерия.

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