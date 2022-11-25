В стране и мире Режим ограничения на полеты в 11 аэропортах РФ продлен до 3 декабря Алексей Курильченко Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. © Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах России до 3 декабря. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку по альтернативным маршрутам. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах. Экспертное мнение и аналитика