Режим ограничения на полеты в 11 аэропортах РФ продлен до 3 декабря
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах России до 3 декабря. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку по альтернативным маршрутам. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах.