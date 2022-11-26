В стране и мире В Пентагоне сообщили об атаке на базу США в Сирии Игнат Далакян В результате атаки никто не пострадал, сообщило командование ВС США. © Фото: Anas Alkharboutl, dpa, Globallookpress Читайте нас на: База Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике подверглась ракетной атаке, никто не пострадал. Об этом заявило центральное командование американских Вооруженных Сил. «Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба», - передает РИА Новости сообщение. В командовании Вооруженных сил США утверждают, что ракетный удар поставил под угрозу силы коалиции, подрывая мир и стабильность в регионе. Ранее американская военная база возле нефтяного месторождения Омар в провинции Дейр-эз-Зор в Сирийской Арабской Республике подверглась ракетным ударам. Местные СМИ сообщали, что огонь, предположительно, велся из района, который граничит с Ираком. Экспертное мнение и аналитика