Al-Alam: военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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В ночь на воскресенье военная база США возле нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетным ударам. Предположительно, огонь велся из граничащего с Ираком района. Об этом сообщает тегеранский телеканал Al-Alam.

Сообщается, что на военном объекте раздалось как минимум пять взрывов, после которых вспыхнул пожар. О погибших и пострадавших не сообщается.

В ответ вертолеты западной коалиции атаковали позиции шиитских отрядов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

Напомним, ранее F-16 ВВС Израиля ударили крылатыми ракетами и управляемым авиационными бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса в Сирии. В результате атаки была поражена радиолокационная станция YLC-6M сирийских Вооруженных сил, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас. ПВО Сирии в ходе воздушного боя уничтожили две крылатые ракеты и четыре авиационные бомбы.