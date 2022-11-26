В Красноярском крае произошел крупный пожар: видео

Пострадавших нет, пожар удалось локализовать с помощью 19 человек и 8 единиц техники.

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В поселке Интикуль Красноярского края произошел пожар на 1800 квадратных метров. Загорелись 300 тюков сена, как сообщает МЧС России.

Пожар вскоре был локализован. К его тушению привлекли 19 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на цветочном складе. Он был вскоре потушен, а его арендатор и специалист по безопасности задержаны. Восемь человек погибли в результате инцидента.