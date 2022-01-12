В стране и мире Посольство России в Доминикане подтвердило смерть журналиста Зеленского Роман Захаров О причинах смерти Михаила Зеленского пока нет информации. © Фото: Евгений Самарин, РИА Новости Читайте нас на: Посольство РФ в Пунта-Кане подтвердило смерть российского телеведущего Михаила Зеленского во время отдыха в Доминикане. «Да, он (Михаил Зеленский - прим. ред.) скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу», - приводит РИА Новости слова главы отдела российского диппредставительства в Пунта-Кане Вячеслава Панкова. Дипломат добавил, что сейчас он поддерживает контакт с супругой Зеленского. Ранее о смерти телеведущего сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Он был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, Зеленский являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика