Посольство России в Доминикане подтвердило смерть журналиста Зеленского
О причинах смерти Михаила Зеленского пока нет информации.
© Фото: Евгений Самарин, РИА Новости
Посольство РФ в Пунта-Кане подтвердило смерть российского телеведущего Михаила Зеленского во время отдыха в Доминикане.
«Да, он (Михаил Зеленский - прим. ред.) скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу», - приводит РИА Новости слова главы отдела российского диппредставительства в Пунта-Кане Вячеслава Панкова.
Дипломат добавил, что сейчас он поддерживает контакт с супругой Зеленского.
Ранее о смерти телеведущего сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Он был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, Зеленский являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».