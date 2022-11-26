Киевские власти хотели бы, чтобы цех по обслуживанию и ремонту артиллерии находился бы не в Польше, но ближе к украинским границам для более быстрого возвращения оружия в зону боевых действий.

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В западной прессе констатируют постоянные поломки поставляемой Украине американской артиллерии. В The New York Times сообщили, что украинские боевики используют тысячи снарядов в день, вынуждая США перебрасывать через границу в Польше стволы артиллерийских орудий.

Авторы статьи приводят мнение официальных лиц Минобороны США, что данное оружие через несколько месяцев выходит из строя после чрезмерного использования. Также оно повреждается, сгорает или уничтожается в бою. По словам американцев, с поля боя для ремонта вывозятся десятки орудий.

«Замена ствола гаубицы, длина которого может достигать 20 футов и весить тысячи фунтов, выходит за рамки возможностей солдат в полевых условиях. Это стало приоритетной задачей для европейского командования Пентагона, создавшего ремонтную мастерскую в Польше», - сообщается в статье.

Также проблемы с техническим обслуживанием вооружения связываются и с

тем, что технику бросают в бой, не пройдя тренировок, увеличивая ее износ.

Киевские власти, как пишут в материале, хотели бы, чтобы цех по обслуживанию и ремонту артиллерии находился бы не в Польше, но ближе к украинским границам для более быстрого возвращения оружия в зону боевых действий.

Ранее во французской прессе писали, что Запад истощил свои запасы оружия из-за поставок Украине. Причина истощения якобы кроется в том, что после развала СССР объемы вооружений западных стран существенно снизились и производство оказалось не готово к выполнению больших заказов.