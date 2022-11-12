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К бою готовы: как авиационные техники обслуживают самолеты в зоне спецоперации

Ирина Елагина
17:09 12.11.2022
Минобороны России поделилось кадрами работы авиационных техников ТЭЧ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры обслуживания и проведения регламентных работ на самолетах, задействованных в специальной военной операции.

Обслуживание авиационной техники производится на базе технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) аэродрома, где инженеры авиационных подразделений ежедневно в круглосуточном режиме продолжают выполнять работу по ремонту и обслуживанию боевых самолетов во время проведения специальной военной операции.

«Работа нашей группы позволяет быстро осуществлять необходимый ремонт и обслуживание двигателя в круглосуточном режиме, что непосредственно позволяет обеспечить самолетам непрерывное выполнение задач в зоне специальной военной операции», - рассказал инженер группы ремонта авиационных двигателей Роман.

Военнослужащие технико-эксплуатационных частей вносят неоценимый вклад в работу боевой авиации, технически обеспечивая боеспособность самолетов в воздухе.

«Работы, которые мы выполняем в ТЭЧ имеют большую значимость, особенно при выполнении задач специальной военной операции, так как самолет, который ставится в ТЭЧ, если он имеет повреждения, либо произошел отказ авиационного двигателя или авиационного оборудования – его необходимо в кратчайшие сроки восстановить и поставить в строй для дальнейшего выполнения поставленной задачи в зоне проведения специальной военной операции», - подчеркнул заместитель начальника ТЭЧ Ростислав.

На базе ТЭЧ выполняются регламентные работы, ремонт и диагностика технического состояния самолетов. Группа радио-электронного оборудования занимается обслуживанием и ремонтом систем связи, навигации а также радиолокационных прицельных комплексов. Группа систем аварийного покидания самолета технически обслуживает кресла летчиков и системы катапультирования.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.

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