ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу случаев COVID-19 за неделю

Более 15 миллионов человек в мире были инфицированы COVID-19 за прошедшие семь дней - это новый максимум за все время пандемии коронавирусной инфекции, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев COVID-19 резко выросло», — говорится в еженедельной эпидемиологической бюллетени организации.

Как утверждается, количество зафиксированных случаев заражения возросло по сравнению с предыдущей неделей более чем на половину(55%). Кроме того, по данным организации, число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось на 3%.

Накануне, 11 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что в ближайшие 6-8 недель в Европе новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции могут быть инфицированы более половины населения.