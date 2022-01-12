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ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу случаев COVID-19 за неделю

Анна Назайкина
06:31 12.01.2022
Кроме того, по данным организации, число смертей от коронавирусной инфекции за семь дней увеличилось на 3%.
ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу случаев COVID-19 за неделю
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Более 15 миллионов человек в мире были инфицированы COVID-19 за прошедшие семь дней - это новый максимум за все время пандемии коронавирусной инфекции, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев COVID-19 резко выросло», — говорится в еженедельной эпидемиологической бюллетени организации.

Как утверждается, количество зафиксированных случаев заражения возросло по сравнению с предыдущей неделей более чем на половину(55%). Кроме того, по данным организации, число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось на 3%.

Накануне, 11 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что в ближайшие 6-8 недель в Европе новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции могут быть инфицированы более половины населения.

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