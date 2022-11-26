Идеальная маскировка: как выглядит полевой лагерь российских морпехов в зоне СВО

Российские военнослужащие успешно отражают атаки националистов в зоне СВО, при этом не спеша выдать свою позицию: у полевого лагеря морпехов очень хорошая маскировка.

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Стрелковые и артиллерийские дуэли на линии соприкосновения идут непрерывно, но противник, как выражаются сами военные, постоянно «бьет в молоко». Обнаружить позиции наших подразделений с воздуха ему практически нереально. Уровень маскировки полевого лагеря близок к идеальному.

В хорошо замаскированном контрольно-наблюдательном пункте морпехов осуществляется все управление ротой. Блиндаж полностью оборудован светом и всем необходимым. Также есть спальные места для личного состава. Снаружи он максимально незаметен, потому что сливается с окружающим пейзажем.

Украинские боевики регулярно пытаются нащупать слабые места в обороне и прорвать ее. Во время работы нашей съемочной группы в пункт управления огнем поступают координаты цели от средств разведки, а к левому берегу Днепра движется плавсредство с вооруженными националистами на борту.

Боевые расчеты занимают огневые позиции на линии соприкосновения и готовятся нанести удар по скоплениям противника - по диверсионно-разведывательной группе.

Преодолеть Днепр и высадиться под шквальным огнем уже заведомо провальная попытка для украинских диверсантов. Автоматный и пулеметный стрекот из наших огневых точек сливается в единую канонаду вдоль левого берега реки.

С правого фланга огневую поддержку оказывает расчет гранатомета АГС-17, а у самой береговой линии работают гранатометчики с РПГ. Выстрел, и тут же смена позиций.

За все время спецоперации морпехи Черноморского флота впервые ведут боевую работу с минимальными потерями. Сказываются действия в обороне и высокие навыки боевого слаживания: друг за друга бойцы стоят горой.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Низкодубова.