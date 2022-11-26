Жители Ирландии вышли на протест против размещения украинских беженцев

Власти хотели разместить в старом переоборудованном здании в центре Дублина 380 беженцев, однако местных жителей не устроила такая перспектива.

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Жители Ирландии вышли на протест против размещения беженцев из Украины. Об этом сообщила газета Irish Mirror.

«Сотни людей вышли на акции протеста и присоединились к местным жителям, выразившим свое несогласие с действиями правительства за последние две недели», - указано в публикации.

Власти Дублина собирались разместить в старом переоборудованном здании в центральном районе города 380 человек. Местных жителей возмутила перспектива жить бок о бок с таким количеством беженцев.

Если верить городскому Департаменту интеграции, сейчас в здании проживают сто украинцев, все они являются «одинокими мужчинами». Остальные беженцы, вероятно, приедут с семьями.

Министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью встретились с протестующими и объяснили, что такое решение является «кризисной» реакцией в связи со сложной международной обстановкой.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы негодуют из-за решения властей Ирландии выселить их из отеля. Они несколько месяцев жили в отеле в пригороде Дублина, но вдруг получили уведомление о переселении в неизвестном направлении.