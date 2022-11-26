Жители Ирландии вышли на протест против размещения украинских беженцев
Жители Ирландии вышли на протест против размещения беженцев из Украины. Об этом сообщила газета Irish Mirror.
«Сотни людей вышли на акции протеста и присоединились к местным жителям, выразившим свое несогласие с действиями правительства за последние две недели», - указано в публикации.
Власти Дублина собирались разместить в старом переоборудованном здании в центральном районе города 380 человек. Местных жителей возмутила перспектива жить бок о бок с таким количеством беженцев.
Если верить городскому Департаменту интеграции, сейчас в здании проживают сто украинцев, все они являются «одинокими мужчинами». Остальные беженцы, вероятно, приедут с семьями.
Министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью встретились с протестующими и объяснили, что такое решение является «кризисной» реакцией в связи со сложной международной обстановкой.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы негодуют из-за решения властей Ирландии выселить их из отеля. Они несколько месяцев жили в отеле в пригороде Дублина, но вдруг получили уведомление о переселении в неизвестном направлении.