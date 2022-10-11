Армия Охота на врага: как вертолеты Ми-28Н разбивают опорные пункты украинских боевиков Вертолеты Ми-28Н в рамках боевых вылетов уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских войск. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» разбили опорные пункты и бронированную технику подразделений ВСУ. Минобороны опубликовало кадры их работы. В ходе боевых вылетов армейская авиация выпустила ракеты по обнаруженным укрепленным пунктам украинских военных. Пункт управления и бронетехника противника были уничтожены. Армейская авиация в зоне СВО выполняет много разноплановых задач. Она сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, выступает в качестве авиационной поддержки подразделений. Также в зоне спецоперации успешно работают многоцелевые ударные вертолеты Ми-35. Ми-35 разгоняется до двухсот километров в час и выполняет задачи на предельно малой высоте, около пяти-шести метров. Один из основных маневров, выполняемых экипажами вертолета - полет по навесное траектории и затем внезапное появление из-за деревьев. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика