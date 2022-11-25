В стране и мире Маск заявил, что разблокирует учетные записи Twitter на следующей неделе Марина Крижановская На странице своего аккаунта он провел соцопрос по теме разблокирования. © Фото: Muhammad Ata Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем социальной сети Twitter, обратился в своем аккаунте к подписчикам. Там он провел опрос: стоит ли разблокировать учетные записи, не нарушившие «закон и не занимавшиеся вопиющим спамом». «Должен ли Twitter предложить общую амнистию приостановившим действие учетным записям при условии, что они не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом?», - гласит текст его соцопроса. Порядка 72,4% ответили утвердительно. В опросе приняли участие 3 162 112 пользователей. © @elonmusk Twitter Немногим ранее Илон Маск заявил, что его социальная сеть не практикует постоянных блокировок. Вечный бан не грозит даже агентству Associated Press, которое распространило фейк о якобы попадании российских ракет в Польшу. Экспертное мнение и аналитика