Выбитые окна и изрешеченная машина: кадры пострадавшего от обстрела националистов жилого дома в Донецке

У жилого дома повыбивало окна и разрушилась часть стены, судя по кадрам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении телеканала «Звезда» оказались кадры одного из пострадавших домов на улице Артема в Донецке после обстрела со стороны украинских националистов. В ролике видно, как у жилого дома повыбивало окна и разрушилась часть стены. Также пострадала машина, стоящая вблизи здания.

Кроме того, последствия инцидента описала председатель кооперативного дома Лидия Алексеева. Она отметила, что в доме в результате удара националистов пострадавших нет.

«Два стояка однокомнатные и двухкомнатные останутся без газа», - сказала женщина.

Напомним, украинские националисты подвергли обстрелу несколько районов Донецка. Боевики выпустили по населенным пунктам шесть снарядов «натовского» калибра.