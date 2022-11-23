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«Зеленскому проще, он сыт, накормлен»: Лукашенко оценил, когда Украина начнет переговоры

Елизавета Потейчук
21:28 23.11.2022
По словам белорусского лидера, украинский народ через пару лет начнет обвинять своего президента в том, что на их территории шли боевые действия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Если власти Украины вменяемы, то их должен толкать сесть за стол переговоров тот факт, что от боевых действий на территории страны страдают мирные жители. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со «Звездой».

«Вышел в нестиранной кофточке долгое время, поприветствовал, кому-то руку пожал, они ему на десять миллионов долларов подкинули «Хаймарсы» и еще какие-то там «Джавелины», ему проще. Он сыт, он накормлен, он, наверное, не страдает от отключения электричества и прочее», - сказал белорусский президент на полях саммита ОДКБ.

Кроме того, глава государства отметил, что украинцы через пару лет начнут обвинять своего президента Владимира Зеленского в том, что на их территории шли боевые действия.

Напомним, сегодня, 23 ноября в Ереване проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие президент России Владимир Путин. По итогам встречи министры иностранных дел, обороны и секретари советов безопасности стран ОДКБ подписали ряд документов.

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