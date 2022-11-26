Панков принял участие в акции «Щит добра» по передаче гумпомощи ЛДНР
Акция проводится при поддержке Минобороны РФ, ЦСКА и Общероссийского Народного Фронта в рамках проекта «Все для Победы».
© Фото: Минобороны России
Статс-секретарь, заместитель Министра обороны России Николай Панков принял участие в акции «Щит добра» по отправке гуманитарной помощи Луганской и Донецкой Народным Республикам. Отмечено, что акция проводится при поддержке Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) и Общероссийского Народного Фронта в рамках проекта «Все для Победы».
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