Армия Панков принял участие в акции «Щит добра» по передаче гумпомощи ЛДНР Акция проводится при поддержке Минобороны РФ, ЦСКА и Общероссийского Народного Фронта в рамках проекта «Все для Победы». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Статс-секретарь, заместитель Министра обороны России Николай Панков принял участие в акции «Щит добра» по отправке гуманитарной помощи Луганской и Донецкой Народным Республикам. Отмечено, что акция проводится при поддержке Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) и Общероссийского Народного Фронта в рамках проекта «Все для Победы». «Мне кажется, у абсолютного каждого должно быть полное понимание, что вещи, которые мы в повседневной жизни носим и используем месяцами и годами, в условиях специальной военной операции превращаются в самый настоящий расходный материал», - отметил Панков. © Минобороны России Напомним, в октябре в ЦСКА состоялась церемония передачи гуманитарной помощи мобилизованным для проведения специальной военной операции. Тогда Центральный спортивный клуб Армии собрал гуманитарный груз из самых необходимых материальных средств, в числе которых спальные мешки, коврики, походное сидение, термобелье и медицинское имущество. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика