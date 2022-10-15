«Щит добра»: ЦСКА передал гуманитарную помощь мобилизованным в СВО

Центральный спортивный клуб Армии собрал гуманитарный груз из самых необходимых материальны средств, в числе которых спальные мешки, коврики, походное сидение, термобелье и медицинское имущество.

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В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялась церемония передачи гуманитарной помощи мобилизованным для проведения специальной военной операции России, проходящих подготовку в военной части на территории поселка Калининец в Московской области. Церемония проходила в рамках акции «Щит добра».

Центральный спортивный клуб Армии собрал гуманитарный груз из самых необходимых материальны средств, в числе которых спальные мешки, коврики, походное сидение, термобелье и медицинское имущество. Данное имущество крайне необходимо участникам спецоперации, но оно не входит в нормы снабжения. Кроме того, воспитанники спортшкол ЦСКА подготовили рисунки и письма для мобилизованных военнослужащих, которые также были переданы во время мероприятия.

В мероприятии участвовали начальник ЦСКА полковник Артем Громов, а также ветераны спорта армейского Клуба - советский футболист и российский футбольный тренер, Заслуженный работник физической культуры России, Мастер спорта СССР полковник в отставке Анатолий Коробочка, мастер спорта по акробатике, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, старший тренер-начальник спортивной команды (по гимнастике) ЦСКА, член Совета ветеранов спорта ЦСКА начальник-тренер команды по гимнастике ЦСКА, полковник в отставке Виктор Пестов, Заслуженный тренер России, чемпион СССР, мастер спорта Международного класса подполковник в отставке Анатолий Игнатьев и воспитанники спортивных школ Центрального спортивного клуба Армии.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.