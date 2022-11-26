Американское издание назвало страну, которая может стать следующей ядерной державой

Обозреватель американского издания назвал две причины, исходя из которых Сеул может развить свою ядерную программу.

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Ракетные испытания в КНДР могут спровоцировать создание ядерного оружия в Южной Корее. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Роберт Келли. По мнению журналиста, Сеул может развить свою ядерную программу по двум причинам.

Первая - снижение доверия к США из-за появления у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь Америки. Вторая причина заключается в том, что у Вашингтона и Сеула разные взгляды на безопасность, ибо для Южной Кореи важно дальше противостоять Пхеньяну, а также продолжать торговлю с Пекином, а США нацелены на «конкуренцию великих держав».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что украинский конфликт может привести к распространению ядерного оружия. До этого в Минобороны США выражали опасение, что к 2030 году в мире будут существовать уже три державы с равными ядерными арсеналами.