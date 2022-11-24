Путину показали дипфейк с Шольцем, цитирующим Данилу Багрова на немецком

Ролик был сделан при помощи актера и нейросети.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На выставке «Прикладные технологии искусственного интеллекта» экспонируется дипфейк с Олафом Шольцем, который цитирует Данилу Багрова, главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2».

Видео с канцлером на немецком языке продемонстрировали президенту России Владимиру Путину. Создатель экспоната отметил, что ролик был сделан при помощи актера и нейросети.

Напомним, 24 ноября в Москве состоялась международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В частности, российский лидер подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет нужно массово внедрить во все отрасли.