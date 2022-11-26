Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи российским матерям

Согласно президентскому указу, женщины получили звание за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании.

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Президент России Владимир Путин присвоил семи матерям звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании. Так, звание «Матери-героини» теперь носят матери из Кабардино-Балкарии, Бурятии, Алтайского края, Оренбургской, Волгоградской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, впервые звание «Матери-героини» было присвоено жительнице Ямала, а также супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.

Вчера российский лидер провел встречу с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине. В ходе нее Владимир Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в боевых действиях.