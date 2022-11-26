«Комиссар Каттани своего времени»: Хинштейн вспомнил, каким был следователь Калиниченко

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Советский следователь Владимир Калиниченко еще при жизни стал легендой, его образ был воплощен как минимум в трех художественных фильмах. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя кончину Калиниченко.

«Он расследовал в начале и конце 80-х ряд очень громких, резонансных уголовных дел, которые в том числе получали политическую огласку. И при этом он для своего времени был удивительно открыт, он относился к той плеяде следователей, которые воспринимали свою службу как служебный закон и которые восприняли изменения в стране как сигнал к тому, что теперь нужно жить по правде», - отметил политик.

Кроме того, Хинштейн напомнил, что Калиниченко поднял на поверхность тот факт, что отдел по охране метрополитена московского УВД погряз во взятках, преступлениях, поборах и избиениях.

«Это был очень открытый человек, со своей позицией. До последнего времени, даже уже достаточно больной, он продолжал активно выступать, выходить в разные телепередачи, эфиры. Я бы сказал, что для своего времени это был комиссар Каттани, который, может быть, не обладал "джеймсбондовской" спортивной сноровкой, но обладал чувством справедливости и глубоким пытливым умом следователя», - добавил Хинштейн.

Напомним, сообщения о смерти Владимира Калиниченко поступили сегодня, 25 ноября. Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР не дожил неделю до своего 75-летия. В частности, Калиниченко запомнился участием в таких громких делах, как «Океан» (организация «Рыбпромсбыта» при Минрыбхозе СССР), «хлопковое» дело.