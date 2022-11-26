Советский следователь Владимир Калиниченко умер на 75 году жизни

Владимир Калиниченко запомнился участием в таких громких делах, как «Океан» и «хлопковое» дело.

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Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко скончался в возрасте 74 лет, не дожив неделю до своего юбилея. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Я хорошо знала Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», - написал депутат у себя в Telegram.

Владимир Калиниченко запомнился участием в таких громких делах, как «Океан» (организация «Рыбпромсбыта» при Минрыбхозе СССР), «хлопковое» дело. По личному поручению генпрокурора СССР выезжал в Казахстан для расследования злоупотреблений в области автотранспорта, расследовал дело о гибели первого секретаря ЦК КП Белоруссии Петра Мироновича Машерова.

Калиниченко также написал несколько книг о своей работе. Кроме того, легендарный советский следователь был приставлен к госнаградам.