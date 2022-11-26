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В Москве свыше 80 атлетов спортивных рот ЦСКА торжественно привели к Военной присяге

15:07 26.11.2022
Атлеты отобраны для прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Москве в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге 83 спортсменов, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА. В частности, в церемонии принял участие статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Перед нами в строю военнослужащие двух спортивных рот ЦСКА. Военную присягу приняли 83 спортсмена - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, международных турниров, члены сборных команд России по 44 олимпийским видам спорта. Дорогие новобранцы, вам удостоена честь нести знамя российского спорта в рядах прославленного Центрального спортивного клуба Армии, который уже почти 100 лет защищает честь нашей страны на мировых спортивных аренах», - сказал Николай Панков.

В числе отобранных, в частности, один Заслуженный мастер спорта России - чемпион мира и Европы по прыжкам на батуте Василий Макарский, а также восемь мастеров спорта России международного класса, 48 мастеров спорта России, 25 кандидатов в мастера спорта и один спортсмен первого взрослого разряда.

Ранее Николай Панков наградил победителей Всемирных курсантских игр в Музее славы ЦСКА. Он поздравил атлетов с блестящими результатами - они установили 20 рекордов и заняли первое место в общем зачете.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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