В Минобороны России подчеркнули, что в американских лабораториях на Украине изучались возбудители инфекционных болезней, никогда не фиксировавшихся на украинской территории.

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В Минобороны Росии заявили, что полученные в ходе спецоперации документы говорят о возможной подготовке Украиной к применению биологического оружия. Об этом сказал начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз МО РФ Дмитрий Поклонский.

«Были получены акты проверки коллекции микроорганизмов, которые свидетельствуют о накоплении патогенных материалов в необоснованных количествах. Документы, подтверждающие заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия», - заметил Поклонский на пресс-конференции перед девятой обзорной конференцией государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Он добавил, что, учитывая нетранспарентный характер работ, а также отсутствие аргументированных ответов со стороны Украины или Соединенных Штатов, Россия рассматривает полученные документы как доказательство, что была нарушена статья 1.4 Конвенции.

Как отметил Дмитрий Поклонский, из отчетов Управления по снижению угрозы Минобороны США видно, что характер проводимых в биолабораториях на Украине работ часто не соответствовал актуальным проблемам здравоохранения. Например, изучались возбудители инфекционных болезней, никогда не фиксировавшихся на украинской территории.

При этом Поклонский напомнил, что сам факт существования на территории Украины биологических лабораторий, финансирующихся Пентагоном, не оспаривается ни в Киеве, ни в Вашингтоне.

Также в Минобороны России констатировали, что массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов