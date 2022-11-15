Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
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