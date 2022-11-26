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«Упал где-то»: Захарова о «пропаже» Зеленского после слов Дуды о ракетах в Польше

Игнат Далакян
13:36 26.11.2022
Захарова отреагировала на слова президента Польши о «пропаже второй ракеты», фрагменты которой не смогли обнаружить после инцидента в Польше.
«Упал где-то»: Захарова о «пропаже» Зеленского после слов Дуды о ракетах в Польше
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова польского президента Анджея Дуды о «пропаже второй ракеты», фрагменты которой не смогли обнаружить после инцидента в Польше.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова оценила заявления президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20. По словам официального представителя МИД РФ, выступление украинского президента является абсурдистикой и навязыванием болезненной точки зрения другим участникам встречи.

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