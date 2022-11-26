Армия Армия Армия

Стрельба из БТР-82А: мобилизованные проходят боевую подготовку в Калининградской области

12:58 26.11.2022
На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В подразделениях морской пехоты Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, состоящие из граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, совершенствуют мастерство по вождению боевых машин в сложных условиях местности на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом.

Боевая подготовка организована с учетом опыта проведения специальной военной операции России на Украине.
В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.

По прибытию на огневой рубеж, наводчики скорострельной 30-мм пушки поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 метров. С целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы.

Занятия по вождению БТР проводятся как в светлое, так и в темное время суток.

В ходе подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, также проходят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин.

Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в ВС РФ. Ряд военнослужащих имеют боевой опыт.

От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит и дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Ранее Министерство обороны России показывало кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском. Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, а также занятия по тактической медицине и инженерной подготовке, стреляют из АК-12 на полигоне Центрального военного округа.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:25 В стране и мире
Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах РФ
11:56 В стране и мире
Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации
08:29 В стране и мире
«Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет
09:00 Армия
Видео
Десантникам в зоне спецоперации вручили Ордена Мужества и медали «За отвагу»
06:14 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае произошел крупный пожар: видео
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.