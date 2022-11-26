Стрельба из БТР-82А: мобилизованные проходят боевую подготовку в Калининградской области
В подразделениях морской пехоты Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, состоящие из граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, совершенствуют мастерство по вождению боевых машин в сложных условиях местности на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.
В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом.
Боевая подготовка организована с учетом опыта проведения специальной военной операции России на Украине.
В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия.
На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.
По прибытию на огневой рубеж, наводчики скорострельной 30-мм пушки поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 метров. С целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы.
Занятия по вождению БТР проводятся как в светлое, так и в темное время суток.
В ходе подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, также проходят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин.
Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в ВС РФ. Ряд военнослужащих имеют боевой опыт.
От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит и дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.
Ранее Министерство обороны России показывало кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском. Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, а также занятия по тактической медицине и инженерной подготовке, стреляют из АК-12 на полигоне Центрального военного округа.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов