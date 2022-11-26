Стрельба из БТР-82А: мобилизованные проходят боевую подготовку в Калининградской области

На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В подразделениях морской пехоты Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, состоящие из граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, совершенствуют мастерство по вождению боевых машин в сложных условиях местности на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом.

Боевая подготовка организована с учетом опыта проведения специальной военной операции России на Украине.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.

По прибытию на огневой рубеж, наводчики скорострельной 30-мм пушки поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 метров. С целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы.

Занятия по вождению БТР проводятся как в светлое, так и в темное время суток.

В ходе подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, также проходят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин.

Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в ВС РФ. Ряд военнослужащих имеют боевой опыт.

От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит и дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Ранее Министерство обороны России показывало кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском. Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, а также занятия по тактической медицине и инженерной подготовке, стреляют из АК-12 на полигоне Центрального военного округа.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов