Во время визита иностранных журналистов в город рядом дежурили украинские боевики и следили, чтобы жители не сказали ничего лишнего.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Когда Лисичанск находился под контролем Украины, туда охотно приезжали иностранные журналисты, чтобы пообщаться с населением. Однако они умолчали о том, что во время этих интервью за спиной у людей стояли вооруженные украинские боевики и «подсказывали» - о чем можно рассказывать. Об этом «Звезде» сообщил местный житель.

«А 22-го приезжали немцы, я им интервью давал. Рядом стояли украинцы с автоматами, я не мог сильно сказать. Они дежурили там. Но я понимаю, что это такое. Только начинаю говорить, он подходит ко мне - типа провокатор - говорит "давай за мосты лучше говорить, какой взорвали и так далее"», - рассказал житель.

Лисичанск перешел под контроль ВС РФ в начале июля. Полным ходом шла зачистка жилых кварталов. Сразу после освобождения жители города вышли приветствовать военнослужащих. На центральной площади и у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны было поднято Знамя Победы.