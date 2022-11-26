«Взрыв из-под земли»: житель Лисичанска рассказал правду об уничтожении здания ДК

После взрыва украинские СМИ публиковали информацию о том, что в здание ДК якобы прилетела ракета. Но местные жители утверждают, что никой ракеты не было.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Летом, 16 июня, в Лисичанске произошел взрыв в здании дома культуры «Диамант». Украинские СМИ начали публиковать информацию, что причиной якобы послужило попадание российской ракеты. Однако местные жители рассказали «Звезде», что на самом деле здание заминировали украинские националисты, занимавшие тогда город.

«Очевидцы говорят, что взрыв произошел из-под земли. Там воронка большая, люди говорят, что возможно взрывчатка была заложена. Если бы ракета прилетела, было бы много осколков. Взрыв произошел примерно в 15 часов. И мне повезло - может интуиция - я задержался на 15 минут. И как только я пришел, произошел взрыв», - рассказал Виталий.

Лисичанск перешел под контроль ВС РФ в начале июля. Полным ходом шла зачистка жилых кварталов. Сразу после освобождения жители города вышли приветствовать военнослужащих. На центральной площади и у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны было поднято Знамя Победы.