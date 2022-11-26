В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России упростят лицензирование производства лекарств

Игнат Далакян
11:33 26.11.2022
Упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств будет действовать на постоянной основе с 2023 года.
В России упростят лицензирование производства лекарств
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств будет действовать на постоянной основе с 2023 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ.

«Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней», - говорится в сообщении.

В сообщении российского правительства отмечается, что на данный момент такой порядок действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который был запущен правительством в августе 2021 года. Его целью является отработка практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, которые доступны к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что в российских регионах сформирован запас лекарственных препаратов на несколько месяцев. Министр на правительственном часе в Государственной думе РФ выразил признательность депутатам за введение маркировки лекарственных препаратов.

До этого мы рассказывали, как идут поставки лекарств в города Запорожья. В области был запущен процесс нормализации ценовой политики и оптимизацию снабжения товаров на аптечный рынок.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:00 Армия
Видео
Десантникам в зоне спецоперации вручили Ордена Мужества и медали «За отвагу»
08:29 В стране и мире
«Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет
06:14 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае произошел крупный пожар: видео
20:55 В стране и мире
Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в зоне СВО
18:03 В стране и мире
Видео
Путин пожалел, что Россия и Донбасс не воссоединились раньше
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.