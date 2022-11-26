В Луховицах нашли три тела с колото-резаными ранами

В квартире в Луховицах нашли тела двух мужчин и одной женщины с колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.

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В Луховицах произошло тройное убийство, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Тела погибших были обнаружены 25 ноября 2022 года в квартире в поселке Красная Пойма. У всех троих были колото-резаные ранения.

«По данным следствия, 25 ноября 2022 года в квартире, расположенной в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы обнаружены тела двух мужчин - 1961 г.р. и 1980 г.р. и одной женщины 1987 г.р. с множественными колото-резанными и рубленными ранами», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подозреваемый задержан. Мотив преступления выясняется, есть информация, что убийца был пьян.

Ранее в Москве обнаружили тело женщины с множественными колото-резаными ранениями в области груди и шеи. До этого она обращалась с заявлением в полицию и жаловалась, что ее знакомый преследует ее и угрожает ножом.