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В Луховицах нашли три тела с колото-резаными ранами

Анастасия Бобылева
00:44 26.11.2022
В квартире в Луховицах нашли тела двух мужчин и одной женщины с колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.
В Луховицах нашли три тела с колото-резаными ранами
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press
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В Луховицах произошло тройное убийство, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Тела погибших были обнаружены 25 ноября 2022 года в квартире в поселке Красная Пойма. У всех троих были колото-резаные ранения.

«По данным следствия, 25 ноября 2022 года в квартире, расположенной в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы обнаружены тела двух мужчин - 1961 г.р. и 1980 г.р. и одной женщины 1987 г.р. с множественными колото-резанными и рубленными ранами», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подозреваемый задержан. Мотив преступления выясняется, есть информация, что убийца был пьян.

Ранее в Москве  обнаружили тело женщины с множественными колото-резаными ранениями в области груди и шеи. До этого она обращалась с заявлением в полицию и жаловалась, что ее знакомый преследует ее и угрожает ножом.

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